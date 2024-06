Birbank taksit kartları ilə 500 000-dən çox məhsulu 24 ayadək faizsiz taksitlə alın

Ölkənin ilk rəqəmsal bankı Birbank və Umico.az əməkdaşlığı bu yayı müştərilər üçün unudulmaz edəcək.

Belə ki, 30 iyul 2024-cü il tarixinədək Birbank taksit kartları ilə Umico.az-dan alış-veriş edən hər kəs 500 000-dən çox məhsulu dəyərini 24 ayadək hissələrə faizsiz bölməklə əldə edə biləcək.

Bunun üçün Umico.az-da kataloqa keçid edərək “Yay taksit festivalı”na qoşulmaq və əvəzolunmaz imkanlardan yararlanmaq olar. Məhsul çeşidi ilə müştərilərə əsl festival yaşadacaq kampaniyada böyük və kiçik məişət texnikaları, ev əşyaları, qadcetlər, elektronika məhsulları, bağ evləri üçün əşyalar, zərgərlik məhsulları, sağlamlıq və gözəllik, eləcə də yay və çimərlik mövsümü üçün lazım olan bütün məhsulları tapmaq mümkündür.

Ətraflı məlumat üçün link: https://kbl.az/ytfpr

Birbank kartı haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.az saytına, 196 Əlaqə Mərkəzinə və ya kartın rəsmi Facebook və Instagram səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Birbank kartını sifariş vermək üçün Birbank tətbiqini yükləyin, “1” yazıb 8196 qısa nömrəsinə SMS göndərin, WhatsApp vasitəsilə (+994 50) 999 81 96 nömrəsinə yazın və ya Birbank mərkəzlərinə müraciət edin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.