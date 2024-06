Xalq artisti Zeynəb Xanlarova aparıcı Zaur Kamala qadağa qoyub.

Metbuat.az titul.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə aparıcı verlişdə məlumat verib. Zaur bildirib ki, Zeynəb xanım ona "nənə" deməyi qadağan edib:

"Dünya şöhrətli Zeynəb Xanlarova o vaxt mənə dedi ki, "Mən "nənə" sözünü sevmirəm, mənə nənə demə".

