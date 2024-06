Azərbaycanın tibb elminə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Tibb Universiteti (ATU) məlumat yayıb.

Universitetin Ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının professoru Yunis Yusubov vəfat edib.

