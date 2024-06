İmtahanda yüksək nəticə göstərən abituriyentin adı açıqlandı

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) I ixtisas qrupu üzrə RK və Rİ altqruplarının hər ikisini seçən abituriyentlər üçün informatika fənni, III ixtisas qrupu üzrə DT və TC altqruplarının hər ikisini seçən abituriyentlər üçün coğrafiya fənni üzrə 9 iyun 2024-cü il tarixində keçirilmiş əlavə imtahanın nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu imtahanda Rİ altqrupu üzrə ən yüksək nəticəni (400 bal) Bakı şəhər 74 saylı orta məktəbin məzunu Nəsib Asif oğlu Süleymanov göstərib.

Onun ümumi imtahan nəticəsi isə 691,7 baldır.

