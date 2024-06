Sabah İmişli rayonunda 150 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Payız-qış" tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş M.Müşfiq küçəsində siyirtmələrin quraşdırılması məqsədilə əlaqədar olaraq, sabah saat 09:30-dan etibarən işlər başa çatanadək İmişli rayonu M.Müşfiq küçəsində (150 abonent) qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

Qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamaq və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək xahiş edilir.

