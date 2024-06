Son zənglə bağlı neqativ hallar aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov deyib. O bildirib ki, nəticələrlə bağlı yaxın günlərdə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

