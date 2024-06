Xəbər verdiyimiz kimi, Mingəçevirdə güclü külək nəticəsində ağaclar və dam örtükləri aşıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan 6 nəfərdən biri - 2003-cü il təvəllüdlü Rəvan Qasımzadə həyatını itirib.

Metbuat.az vəfat edən Rəvan Qasımzadənin görüntüsünü təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.