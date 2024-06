Ağsuda itkin düşən uşağın cəsədi tapıldı

Ağdaşda azyaşlı su kanalında batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə Ağdaş şəhərində bir nəfər azyaşlının su kanalında batması barədə məlumat daxil olub.

Əraziyə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Aran Regional Mərkəzinin xilasediciləri tərəfindən kanalda batmış 2018-ci il təvəllüdlü Adəm İsfəndiyar oğlu Musayevin meyiti suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, A.Musayev Ləki kanalına balıq tutmağa gedib və daha sonra yoxa çıxıb.

