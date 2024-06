Əməkdar rəssam İsa Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 68 yaşında düynasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İsa Məmməd oğlu Məmmədov 5 mart 1956-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Qafan rayonunda anadan olub. O, 2021-ci ildə Prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı fəxri adına layiq görülüb.

