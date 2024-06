Dağıstanda baş vermiş terror aktları nəticəsində 20 nəfər ölüb.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə xəbər verir ki, hadisə zamanı azı 15 polis əməkdaşı, 1 keşiş, 1 kilsə mühafizəçisi və daha 3 naməlum şəxs öldürülüb.

Daha 44 nəfərin yaralandığı qeyd olunur.

