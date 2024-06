Xəbər verdiyimiz kimi, Şabran rayonunda evə basqın olub, ölən və yaralanan var.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şabranın "Üç sotlar" yaşayış massivindəki fərdi yaşayış evlərindən birinə basqın edilib.

"ATV xəbər" hadisə ilə bağlı sujet hazırlayıb:

