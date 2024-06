Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsinin rəisi Eyvaz Hüseynov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun yerinə Səməd Rzazadə təyin olunub. O, bundan əvvəl “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-də çalışıb.

E.Hüseynov “Azərsu” ASC-nin keçmiş rəisi Qorxmaz Hüseynovun yaxın qohumudur.

