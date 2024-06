Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunun Albaniya - İspaniya görüşü başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma "buğalar"ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. 13-cü dəqiqədə Ferran Torres fərqlənib.

Daha əvvəl 1/8 finala vəsiqəni təmin edən ispanlar B qrupunda xallarının sayını 9-a çatdıraraq maksimum nəticə göstəriblər.

