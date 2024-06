Türkiyənin milli pul vahidi olan lirə dollar qarşısında rekord həddə ucuzlaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, iyun ayının 25-nə olan məzənnəyə əsasən, bir dollar 33,13 lirə olub.

Məlumat üçün əlavə edək ki, Türkiyə valyutası xüsusən 2023-cü ilin may ayından sürətlə ucuzlaşmağa başlayıb.

