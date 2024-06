2025-ci ilin sonuna qədər bütün şəhid ailələri və qazilər mənzillə təmin olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib.

