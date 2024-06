Çinin dövlət büdcəsinin gəlirləri ötən il 9,96 trilyon yuan (təxminən 1,4 trilyon dollar) təşkil edeib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin maliyyə naziri Lan Foan məlumat verib.

Məlumata görə, Hesabat dövründə ölkənin büdcə xərcləri 14,11 trilyon yuan və ya ümumi büdcənin 97,9%-ni təşkil edib.

