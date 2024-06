Astarada hər üç müəllimdən biri ilə sağollaşmalı olacağıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev ADA Universitetində "Sertifikatlaşdırma 2024: peşəkar müəllim - keyfiyyətli təhsil" mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı məlumat verib.

Nazir qeyd edib ki, həmin rayon üzrə zəif nəticə çoxdur.

