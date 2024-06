Ötən gün paytaxtın Nərimanov rayonunda baş verən silahlı insidentdə qətlə yetirilən Tural Kosayev Qazaxda dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə mərhumun ailə üzvləri, yaxınları iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, hadisəni törədən 20 yaşlı İsmayıl Allahverdiyev "Ya sən öləcəksən, ya mən", - deyərək 24 yaşlı Tural Kosayevi güllələyib.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

