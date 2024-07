Bakıda aeroport yolunda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə, qəza bu gün axşam saatlarında aeroport şosesində qeydə alınıb.

Yol qəzası zamanı 6 avtomobil toqquşub.İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Yolda isə uzun tıxac yaranıb.

