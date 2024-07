2024-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 144,714 nəfər olub.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, onların 109,187 nəfəri yaşa, 14,600 nəfəri əlilliyə, 20,927 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alır.

