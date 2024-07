"İlin iş xanımı" seçilən direktor həbs edildi

Xəbər verdiyimiz kimi, "İlin iş xanımı" seçilmiş, “Moon Kids” uşaq bağçasının direktoru Həvvaxanım Rüstəmova hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılmışdı.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, “Moon Kids” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda istintaq edilən cinayət işi üzrə MMC-nin direktoru Rüstəmova Havvaxanım İmamət qızı Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (qulluq mövqeyindən istifadə etməklə təkrarən və xeyli miqdarda dələduzluq) və 308.1-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələrilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində müstəntiqin vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.