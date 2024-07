Qazaxıstanın sədrliyi ilə Astanada Müstəqillik Sarayında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti işə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan mətbuatı məlumat yayıb.

