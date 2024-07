Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva qızı ilə birgə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Leyla Əliyeva ad günündə onu təbrik edənlərə təşəkkürünü bildirib:

"Təbriklərə görə təşəkkür edirəm. Allah hamınıza can sağlığı, xoşbəxtlik və sevgi nəsib etsin".

