Sənədsiz evlərlə bağlı yenilik - VİDEO

Sənədsiz evlərə daha çox Bakıda və Bakıətrafı ərazilərdə rast gəlinir. Bu evlərin sayı kifayət qədərdir. Həmin evləri tədricən rəsmiləşdirmək üçün İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak məsələləri Dövlət Xidməti yeni elektron portal hazırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni yaradılacaq portal bu evlərin taleyinə müsbət təsir edə bilər.

Məlum olduğu kimi, evlər üçün qoyulan bəzi tələblər var ki, sənədsiz evlər bu tələblərə cavab vermir.

Bəs bu evlərin aqibəti necə olacaq? Bu evlər söküləcək?

Əmlak eksperti Elnur Fəzrəliyevin sözlərinə görə, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, həmin torpaqların təyinatı dəyişdirilərək yaşayış məntəqələri torpaqlarına çevriləcək.

Daha ətraflı video-materialda:

