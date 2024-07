Tanınmış türk yutuber Enes Batur avtomobil qəzasına düşüb.



Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, hadisə Kocaeli şəhərində baş verib. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində Enes Batur, sevgilisi Zelal Işıl və digər iki nəfər yaralanıb.

Xəsarət alanların vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir.

