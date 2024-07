İki bürc yay boyu "qara zolaq"da olacaq

Astroloqların bu yaxınlarda bəxti gətirməyəcək bürcləri açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, tale sözügedən iki bürcün gücünü sınayacaq.

Onlar yay boyu davam edə biləcək bir sıra çətinliklərlə üzləşəcək. Astroloqların fikrincə, onları heç də əlverişli dövr gözləmir.

Buğa

Buğa demək olar ki, hər gün münaqişələr yaşaya bilər. Problem sizin xarakteriniz və vəziyyəti qavrayışınızdır. Sizə elə gəlir ki, ətrafınızdakı bütün insanlar sizə yalnız pis şeylər arzulayır. Nəticədə siz aqressiv olursunuz. Həm sizi, həm də başqalarını tükəndirən lazımsız qalmaqallardan qaçmaq üçün vəziyyətə sakitcə fərqli bucaqdan baxmağa çalışın. Bəlkə başqalarının fikirlərində həqiqət var?

Dolça

Dolça bürcü elə bir əlverişsiz dövr yaşayır ki, azadlıq eşqi üçün sevdiklərini itirə bilərlər. Çox vaxt partnyorunuzun hisslərinə əhəmiyyət vermirsiniz. Çünki bütün dünyanın sizin ətrafınızda fırlandığını düşünürsünüz. Əslində, bu belə deyil və bunu dərk etməyin vaxtıdır.

Qəbul edin ki, əgər partnyorunuza qarşı daha sadiq deyilsinizsə, onu əbədi olaraq itirmək riskiniz var.

