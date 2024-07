II və III ixtisas qrupları (o cümlədən I ixtisas qrupu üzrə RK və Rİ altqruplarının hər ikisini seçənlər üçün informatika fənni) üzrə qəbul imtahanı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric olunub. Bu barədə DİM-dən məlumat verilib.

Üzərində mobil telefon tutulduğu üçün imtahandan xaric olunanların müsabiqə nəticələri ləğv olunur və onlar ixtisas seçiminə buraxılmırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.