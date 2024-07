Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurasının tərkibində dəyişikliklər edilib.

İdarədən verilən məlumata görə, bu barədə Məhərrəm ayının başlanması ilə əlaqədar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilən iclas zamanı bildirilib.

Qazılar Şurasına 2 nəfər yeni qazı və QMİ-nin 5 yeni səlahiyyətli nümayəndəsinin təyin olunması barədə məlumat verilib.

