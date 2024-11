"WhatsApp"da statuslarla bağlı yenilik - İstifadəçilər bildiriş alacaq

“WhatsApp” status yeniləmələrində bir istifadəçini etiketlənməyə imkan verən yeni funksiyanı istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, beta mərhələsində olan yeni funksiya status paylaşarkən istifadəçilərin digər insanları etiketlənməyə imkan verir. Status yeniləməsinə baxan digərləri kimin etiketləndiyini görə bilməyəcək. Yeni funksiya ilə status yeniləmələrində şəxsi işarələyən istifadəçi qeyd etdiyi şəxsin bildiriş almasını təmin edəcək.

Bundan əlavə, etiketlənmiş istifadəçinin statusu yenidən paylaşmaq imkanı olacaq, lakin statusun kimə məxsus olduğu anonim qalacaq.

