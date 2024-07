Mourinyo “Fənərbaxça"da yeni qaydalar tətbiq etdi

“Fənərbaxça"nın yeni baş məşqçisi Joze Mourinyo klubda prinsipiallığı və vərdişləri ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı məşqçi düşərgədə avtomobillərdən istifadə etməməyə üstünlük verir. Hər məşqə velosipedlə gedir. Joze Mourinyo düşərgədəki azarkeşlər, mətbuat və heyətlə çox maraqlanır. O, düşərgədə hər şeyi ən xırda detallarına qədər izləyir, daimi dialoq qurur. Komandadan 1 saat əvvəl meydana çıxan Mourinyo məşq rejimini özü qurur və onlara gündə 2 saata yaxın məşq edir. O, komandanı daha yüksək səviyyəyə çıxarmaq üçün məşqlərdə fiziki cəhətdən sıxışdırır. Məşqlər gərgin keçir.Joze Mourinyo komandanın məşq meydançasına tez gəlməsini istəyir.

Bununla da komanda meydançada fitnes stansiyasında məhsuldar vaxt keçirə bilər. Bu, həm topla, həm də topsuz komandaya əlavə möhkəmlik verir.Mourinyo dəfələrlə oyunu taktiki olaraq dayandırır və davamlı olaraq komandaya xəbərdarlıq edir. Portuqaliyalı məşqçi məşqləri dronla qeyd edir və hər məşqi təhlil edir. Məşqdə düzgün və səhvlər barədə komandaya xəbərdarlıq edilir.

