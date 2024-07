AZTV-nin rəhbəri Rövşən Məmmədov Merih Dəmiralın "Bozqurd" göstərməsindən sonra UEFA tərəfindən cəzalandırılmasına cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o UEFA-nın simvolunun xoruz, Türk simvolunun isə boz qurd olduğunu bildirib: "İndi biz nə edək? Bu, (xoruz) sizin rəmzinizdir, boz qurd isə bizim. Bizim sizin xoruzunuzla işimiz yoxdur, siz də bizim qurda barmaq uzatmayın".

Qeyd edək ki, Rövşən Məmmədovun çıxışı Türkiyədə də gündəm olub.

