Ötən gün mediada boşanacağı ilə bağlı iddialar yayılan müğənni Aysel Teymurzadənin sosial media paylaşımı maraq doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, özünün "Instagram" hesabında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasındakı tədbirdən foto paylaşıb və paylaşıma filarmoniyanın direktoru, Xalq artisti Murad Adıgözəlzadəni işarələyib.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

