Sus və Zabux kəndlərində uşaq bağçalarının açılması planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Orxan Abbasov bu gün jurnalistlər üçün keçirilən brifinqdə deyib.

O bildirib ki, "Böyük Qayıdışa dair Dövlət Proqramı" çərçivəsində hazırda, Ağalıda, Talış kəndində bağçalarımız fəaliyyət göstərir:

"Həmçinin Sus və Zabux kəndlərində də bağçalar fəaliyyətə başlayacaq".

