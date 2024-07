Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi dəyişib.

MetbuatAz bildirir ki, Dövlət Komissiyasının Katibi vəzifəsinə Qəzənfər Rövşən oğlu Əhmədov təyin edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl bu vəzifəni İsmayıl Axundov yerinə yetirirdi.

O, təqaüdə göndərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.