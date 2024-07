Şans qapıya dayandı - 3 bürc bol qazanc əldə edəcək

Növbəti ay 3 bürc üçün uğurlu olacaq.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, astroloqların fikrincə, Əkizlər, Şir və Əqrəb bürcündən olan insanlar üçün düşərli olacaq. Avqust ayı bu bürclərə bol qazanc gətirəcək.

Əkizlər bürcü

Növbəti ay sizin üçün uğurlu olacaq. Çətin vəzifələrin tək başına bacarılması sizi xoşbəxt edəcək. İş və ya intizam tələb edən vəzifələri boynunuza götürün. Əziyyətinizin bəhrəsini mütləq görəcəksiniz.

Şir bürcü

Bütün iş əlaqələrini yaxşıca gözdən keçirmək lazımdır. Yaranan fürsətdən istifadə etsəz uğur qazanacaqsız. Sizin üçün maddi baxımdan xoş keçəcək. Çoxlu pul qazanacaqsız.

Əqrəb bürcü

Əqrəb bürcündən olan insanlar üçün növbəti ay uğurlu keçəcək. Çətinlik çəkdiyiniz işlərin öhdəsindən məharətlə gələcəksiz. Çox pul qazanmaq üçün yaxşı fürsət yaranacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.