Ardanın transfer qiyməti açıqlandı

Futbol üzrə 2024-cü il Avropa çempionatında bir sıra oyunçular uğurlu oyunu ilə transfer dəyələrini artırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirdə dəyəri ən çox artan 10 futbolçu müəyyənləşib və siyahıya Arda Güler də var. Bundan əvvəl “transfermarkt” onun bazar dəyərinin 30 milyon avro olduğunu qeyd etmişdi. 2024-cü il Avropa Futbol Çempionatında dəyəri ən çox artan futbolçuları təqdim edirik:

Cole Palmer - 25 milyon avro artım

Florian Virtz - 15 milyon avro artım

Fil Foden - 20 milyon avro artım

Arda Gülər - 15 milyon avro artım

Fermin Lopez - 15 milyon avro artım

Aleks Baena - 15 milyon avro artım

Kobbie Mainoo - 15 milyon avro artım

Yosip Stanişiç - 10 milyon avro artım

Adam Vharton - 10 milyon avro artım

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.