Bakı Dövlət Universiteti rektorunun rəqəmsallaşma və informasiya texnologiyaları üzrə müşaviri Şəbnəm Səfərova deputatlığa namizəd olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Məlumata görə, Şəbnəm Səfərova 119 saylı Ağdam seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürəcək.

Qeyd edək ki, Şəbnəm Səfərova məşhur "Qarabağ Azərbaycandır" elektron platformasının və agdam.org saytının təsisçilərindən biri, ordumuzun zabiti Ramil Səfərovun həyat yoldaşıdır.

