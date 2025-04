Vəzifəli şəxs cərimələndi

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC-nin vəzifəli şəxsini 700 manat cərimə edib.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, AMB tərəfindən aparılmış kompleks yoxlama çərçivəsində “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC-də “Marja ticarəti Qaydası”nın 7.2-ci və “İnvestisiya şirkətləri tərəfindən investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi Qaydası”nın 12.1-ci bəndlərinin tələblərinin pozulması səbəbilə onun vəzifəli şəxsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 416.0.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq 700 manat məbləğində cərimə edilib.

