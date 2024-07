Türkiyənin məşhur aktyoru Ozan Akbaba və Elşən Orucov Şuşada olublar.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Elşən Orucov özünün "Instagram" hesabında paylaşım edib. Görüntüdə türk ssenarist Birol Tezcan da yer alıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

