Meyxanaçı Elnur Valehin arvadının halı pisləşib.

Metbuat.az milli.az-a istinadla xəbər verir ki, söz ustadının məşhur "Gülüm-gülüm" mahnısı xanımı Nazlıya həsr olunub.

Dəfn mərasimindən sonra onun səhhəti pisləşərək ciddi problemlər yaradıb. Ərinin adını qoluna döymə etdirən xanımın görüntüsü sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Meyxanaçı 16 ildir şəkərli diabet, xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkib, dializ müalicəsi alırdı. O, bir neçə gün öncə toydan çıxarkən halı pisləşərək komaya düşmüşdü.

