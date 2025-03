Ağadadaş Ağayevi döyən şəxsə bu cəza verildi

Xalq artisti Ağadadaş Ağayevə qarşı xuliqanlıqda ittiham olunan "Medera Hospital"ın mühafizəçisi Nurəddin Cəlilovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Binəqədi Rayon Məhkəməsində hakim Elçin Ağayevin sədrliyi ilə keçirilən son prosesdə təqsirləndirilən mühafizəçiyə hökm oxunub, ona iki il şərti cəza təyin edilib.

Xatırladaq ki, prokuror Nurəddin Cəlilova 2 il 6 ay şərti cəza verilməsini məhkəməyə təklif etmişdi.

Qeyd edək ki, Xalq artisti Ağadadaş Ağayevlə "Medera Hospital"ın mühafizəçisi Nurəddin Cəlilov arasında insident 2024-cü ilin iyulun 23-də Binəqədi rayonu ərazisində baş verib. Ağadadaş Ağayev mübahisə etdiyi mühafizəçiyə balta atıb, balta klinikada çalışan N.Paşayevaya dəyərək, xəsarət yetirib. Mühafizəçi isə Xalq artistini döyüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. A.Ağayev və N.Cəlilov cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Sonradan N.Cəlilovun işi zərərçəkən Xalq artistinin iddiası əsasında ayrıca icraata verilib.

Onu da qeyd edək ki, məhkəmə istintaqı müddətində Ağadadaş Ağayev Nurəddin Cəlilovla razılıq əldə edərək barışıblar.

