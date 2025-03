Rusiyada yaşayan azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Hüseyn qəbristanlıqdan foto paylaşaraq dayısının vəfat etdiyini bildirib.

