Aşura günü qanvermə aksiyası keçiriləcək - SİYAHI

Bu il Məhərrəm ayının Aşura günündə ənənəvi qanvermə aksiyalarının keçiriləcəyi ünvanlar açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib.

Bakı şəhəri üzrə:

l. Yasamal rayonu "Təzə Pir" məscidi;

2. Nasimi rayonu "Əjdərbəy" məscidi;

3. Səbail rayonu "Bibiheybət" məscid ziyaratgahı;

4. Xəzər rayonu "Mir Mövsüm Ağa" ziyarətgah kompleksi;

5. Nizami rayonu "Sahib-Əz-Zaman" məscidi;

6. Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsi "Şah Abbas" məscidi;

7. Suraxanı rayonu "Qaraçuxur" məscidi;

8. Binəqədi rayonu "İmam Əli" məscidi

Regionlar üzrə:

l. Gəncə şəhər "İmamzadə" məscid ziyarətgah kompleksi;

2. Sumqayıt şəhər "Cümə" məscidi;

3. Lənkəran şəhər "Böyük Bazar" məscidi;

4. Masallı şəhər "Cümə" məscidi;

5. Mingəçevir şəhər "Heydər" məscidi;

6. Şəki şəhər "İmam Əli" məscidi;

7. Şirvan şəhər məscidi;

8. Bərdə şəhər "İmamzadə" ziyarətgah məscidi;

9. Quba şəhər "Ərdəbil" məscidi

10 Göyçay şəhər "Əbülfəzlil Abbas" məscidi;

11.Xaçmaz şəhər məscidi;

12.Salyan şəhər Mərkəzi "Hacı Tağı" məscidi

