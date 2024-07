“İndiyə qədər 20 siyasi partiyanın 519 səlahiyyətli nümayəndəsi qeydə alınıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

MSK sədri qalan partiyaları da seçki prosesində iştirak etməyə çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.