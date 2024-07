Sabunçu rayonunda azyaşlının şiddət gördüyü və təhqir edildiyi 310 nömrəli bağçanın direktoru və tərbiyəçinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, direktor çəkiliş zamanı bildirib ki, uşaq bağçasından səs-küyün gəlməsi normaldır.

Daha ətraflı Real TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.