İsrail və radikal Fələstinin HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağında atəşkəsin əldə olunması prinsipləri barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden “X”də yazıb. O atəşkəs və girovların qaytarılması ilə bağlı razılığa gəlmək üçün hərtərəfli prinsipləri ortaya qoyduğunu bildirib. Baydenin sözlərinə görə, prinsiplər İsrail və HƏMAS tərəfindən razılaşdırılıb.

