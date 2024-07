2024-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində DSMF-nin xərcləri ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 409,7 mln. manat və ya 13,6% artıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, xərclərin 96,9%-ni əhaliyə ödənişlər təşkil edib.

