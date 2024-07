Olke.az-ın yaranmasından 10 il ötür

Azərbaycanın aparıcı media qurumlarından olan Olke.az xəbər saytının 10 yaşı tamam olur.

2014-cü ildən xəbər istehsalına başlayan Olke.az qısa müddətdə Azərbaycanın media sektorunda aparıcı xəbər mənbələrindən birinə çevrilib.

Bu gün adıçəkilən sayt ölkədə operativliyi, özünəməxsus xətti ilə peşəkarcasına irəliləyərək gün-gündən oxucularının etimadını qazanır.

Metbuat.az saytı olaraq Olke.az kollektivinə yeni-yeni uğurlar arzulayır, gələcəkdə də eyni peşəkarlıq və operativliklə irəliləməyi arzu edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.