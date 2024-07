Bu gün Daşkəsən rayonunun icra başçısı vəzifəsinə təyin olunan Orxan Abbasovun atası da vəzifəli şəxsdir.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Orxan Abbasovun atası İrşad Abbasov Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Qiyabi və əlavə təhsil sektorunun müdiridir. İrşad Abbasov bundan əvvəl Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin direktoru işləyib.

