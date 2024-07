“Qızıl top”un favoritləri açıqlandı

“Qızıl top” mükafatına namizədlərin reytinq siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıya “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodri Hernandes başçılıq edir.

İspaniya millisi ilə AVRO-2024-ün çempionu və ən yaxşı futbolçusu olan Rodri Vinisius Junior və Cud Bellinqemi qabaqlayır.

1. Rodri (“Mançester Siti”)

2. Vinisius Junior (“Real”)

3. Cud Bellinqem (“Real”)

4. Daniel Karvaxal (“Real”)

5. Lautaro Martines (“İnter”)

6. Toni Kroos (“Real”, karyerasını bitirib)

7. Kilian Mbappe (“Real”)

8. Harri Keyn (“Bavariya”)

9. Fil Foden (“Mançester Siti”)

10. Niko Uilyams (“Atletik”)

11. Florian Virts (“Bayer”)

12. Lamin Yamal (“Barselona”)

13. Erlinq Haland (“Mançester Siti”)

14. Emiliano Martines (“Aston Villa”)

15. Alvaro Morata (“Atletiko”)

16. Lionel Messi (“İnter Mayami”)

17. Xulian Alvares (“Mançester Siti”)

18. Dani Olmo (“Leypsiq”)

19. Bukayo Saka (“Arsenal”)

20. Rodriqo (“Real”)

